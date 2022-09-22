Подоляк назвал прямой угрозой Польше и странам Балтии желание России мобилизовать миллион человек 22 сентября, 16:38 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал прямой угрозой Польше и странам Балтии желание страны-агрессора России мобилизовать миллион человек.

«Желание России мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой — это прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе», — написал он в Twitter.

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По его словам, «единственный способ остановить эту орду» — сейчас предоставить Украине больше тяжелого оружия.



По данным СМИ, в засекреченном пункте указа Путина о мобилизации говорится о 1 млн граждан, которых российские власти планируют использовать в качестве пушечного мяса в боях с ВСУ.

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что ожидания РФ сильно завышены, и действительно Кремль сможет собрать для пополнения своих потерь в Украине не более 50 тысяч новых солдат.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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