«Мариупольские клетки» — это официальное военное преступление России, пора Красному кресту подумать о своей репутации — Подоляк

15 августа, 10:21
В захваченном Мариуполе оккупанты готовятся к судилищу над украинскими пленными (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе оккупанты готовятся к судилищу над украинскими пленными (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

"Мариупольские клетки" - это официальное военное преступление России, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк напомнил, что все военнопленные, в частности, защитники Азовстали, являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну.

«Поэтому „мариупольские клетки“ – это официальное военное преступление России», – написал он в Twitter.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1559067499026694144

По словам Подоляка, пора Красному кресту и его руководителю Питеру Мауреру «наконец-то вспомнить о своем предназначении и подумать о своей репутации».

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что в захваченном городе оккупанты готовятся к судилищу над украинскими пленными. Они спешат к 24 августа окончательно превратить местную филармонию в тюрьму.

По его словам, помимо клеток пристраивают специальный бункер/гараж для приема автозаков, которые будут первозить наших пленных героев.

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Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН с призывом помешать проведению судилища над украинскими военными в Мариуполе.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=wJblPYzhijQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Красный Крест Михаил Подоляк Война России против Украины

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