«Уверены, что хотите потратить время?». Подоляк ответил на планы Кремля организовать псевдореферендумы на оккупированных территориях 20 сентября, 16:17 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал планы Кремля организовать псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

«Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Они думают, что незаконный референдум сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях», — написал он в Twitter.

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Также Подоляк обратился к оккупантам. «Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь…Будет интересно…», — написал он.

20 сентября подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России 23 — 27 сентября.

Ранее марионетки Кремля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей также заявили о проведении «референдумов» 23−27 сентября.

При этом ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточняли, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский 18 сентября говорил, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области.

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