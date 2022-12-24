Планы увеличить объемы оружия для РФ: Иран демонстративно унижает институт «международных санкций» — Подоляк 24 декабря, 10:28 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

В субботу, 24 декабря, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран, который планирует увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт «международных санкций».

Подоляк написал в Twitter, что важно отказаться от концепции «неработающих санкций», «недействующих резолюций ООН», а перейти к более разрушительным инструментам — уничтожению производств и арестам поставщиков.

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Глава службы внешней разведки Израиля Моссад Давид Барнеа заявлял, что Иран намерен увеличить поставки передового вооружения России для использования ее войсками в войне против Украины.

По его словам, свою деятельность Тегеран будет пытаться сохранить в тайне и под занавесом секретности.