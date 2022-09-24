Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России современные беспилотники — Подоляк 24 сентября, 12:12 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран решил поддержать убийства украинцев, передав стране-агрессору России современные беспилотники.

«Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России — крайне отсталой в техническом плане стране — современные беспилотники», — написал он в Twitter.

По его словам, «многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации».

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Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

В течение 23 сентября Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе из направления Черного моря. В результате ударов двух беспилотников разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один иранский Shahed-136 был сбит над морем — взрывная волна повредила несколько домов, погиб один человек.

Еще четыре дрона-камикадзе силы ПВО уничтожили во время повторной тревоги. Среди них впервые был сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, предназначенный для проведения разведки, наблюдения, огневого поражения.

Один Shahed-136 атаковал позиции ВСУ на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевской области, сообщили в ОК Юг. Очередной иранский дрон сбили при попытке нанести удар в направлении порта Южный.

Накануне Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за предоставления страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это — недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.

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