Подоляк отреагировал на объявление Залужного и Сырского в розыск в России 31 мая, 07:23 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя объявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сирского в розыск в РФ, заявил, что такие действия окончательно дискредитируют Россию.

«День открытых дверей в больницах. Но если серьезно, то, мне кажется, что господин Залужный и господин Сырский лично придут к людям, которые это написали и зададут вопросы. Пусть они немного подождут», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, такие объявления в розыск окончательно дискредитируют Россию как страну.

Подоляк заявил, что впоследствии россиянам надо будет провести ликбез и объяснить, что если бандит и стал прокурором или следователем, это не значит, что он может объявлять кого-то в розыск.

«Надо будет доказать, что бандиты должны сидеть на скамейке подсудимых и это будет сделано ВСУ. Это будет правильно», — сказал он.

МВД объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

Обоих военных начальников заочно обвиняют в «применении запрещенных средств и методов ведения войны».