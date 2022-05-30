Ответил Лаврову. ВОЗ должна создать «международный психиатрический консилиум» для оценки заявлений представителей России — Подоляк 30 мая, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя лживые высказывания главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова, заявил, что ВОЗ должна создать «международный психиатрический консилиум» для оценки заявлений представителей России.

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«Мы не бьем по гражданским объектам, атакуем только военные цели, заявил министр по оправданию военных преступлений России, господин Лавров. Считаем, что ВОЗ должна создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителей России. Может быть, новый вирус?», — написал он.

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Как доказательство того, что Россия лжет, когда говорит, что «не обстреливает мирных жителей», Подоляк опубликовал фото последствий атак по жилым районам.

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