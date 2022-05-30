Ответил Лаврову. ВОЗ должна создать «международный психиатрический консилиум» для оценки заявлений представителей России — Подоляк

30 мая, 13:38
Цей матеріал також доступний українською
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя лживые высказывания главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова, заявил, что ВОЗ должна создать «международный психиатрический консилиум» для оценки заявлений представителей России.

Война России против Украины — главные события 30 мая

«Мы не бьем по гражданским объектам, атакуем только военные цели, заявил министр по оправданию военных преступлений России, господин Лавров. Считаем, что ВОЗ должна создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителей России. Может быть, новый вирус?», — написал он.

Видео дня

Как доказательство того, что Россия лжет, когда говорит, что «не обстреливает мирных жителей», Подоляк опубликовал фото последствий атак по жилым районам.

Читайте также:
«Пропагандисты захлебываются от ярости». Американские системы HIMARS могут сделать цели в Крыму достижимыми — военный эксперт
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1531154103576973313
https://www.youtube.com/watch?v=DSKFmFRLtd4
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сергей Лавров Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X