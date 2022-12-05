«Земля круглая». Подоляк отреагировал на взрыв на военном аэродроме в Энгельсе 5 декабря, 14:02 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В понедельник, 5 декабря, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на инциденты на военных аэродромах РФ.

По его словам, жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов.

«Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета», — говорится в его сообщении в Twitter.

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В России произошло два инцидента на военных аэродромах. В Саратовской области близ города Энгельс упал беспилотник, а под Рязанью взорвался бензовоз.

Аэродром Энгельс расположен в 750 км от границы с Украиной. С него российские оккупационные войска наносят ракетные удары по украинской территории.

1 декабря немецкое издание Der Spiegel сообщало, что на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, он переведен в состояние повышенной готовности.

