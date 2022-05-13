Цена дня промедления — сотни убитых. Подоляк отреагировал на блокировку сенатором-республиканцем помощи Украине в 40 миллиардов долларов 13 мая, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя блокировку сенатором-республиканцем Рэндом Полом помощи Украине в 40 млрд долларов, заявил, что цена одного дня промедления — сотни убитых и изнасилованных.

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«Все видели видео CNN, где российские военные ради фана стреляют в спину мирным гражданам. Сколько таких преступлений происходит в эту минуту на востоке и юге Украины?», - написал он.

Видео дня

По словам Подоляка, цена одного дня промедления – сотни убитых и изнасилованных.

«Цена недели – тысячи человек. Приятного утреннего кофе, Рэнд Пол», – написал он.

Одиозный сенатор-республиканец Рэнд Пол, требующий от Конгресса назначить федерального наблюдателя для отслеживания денег, заблокировал скорейшее голосование по массивному пакету военной и гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает Politico, теперь пакет помощи в размере 40 млрд долларов для укрепления защиты Украины от российского вторжения не окажется на столе президента США Джо Байдена на этой неделе из-за отказа одного сенатора, тормозящего принятие закона.

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