Цена дня промедления — сотни убитых. Подоляк отреагировал на блокировку сенатором-республиканцем помощи Украине в 40 миллиардов долларов

13 мая, 15:22
Цей матеріал також доступний українською
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя блокировку сенатором-республиканцем Рэндом Полом помощи Украине в 40 млрд долларов, заявил, что цена одного дня промедления — сотни убитых и изнасилованных.

Война России против Украины — главные события 13 мая

«Все видели видео CNN, где российские военные ради фана стреляют в спину мирным гражданам. Сколько таких преступлений происходит в эту минуту на востоке и юге Украины?», - написал он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1525073759853547521

По словам Подоляка, цена одного дня промедления – сотни убитых и изнасилованных.

«Цена недели – тысячи человек. Приятного утреннего кофе, Рэнд Пол», – написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=14pglIHbLzo

Одиозный сенатор-республиканец Рэнд Пол, требующий от Конгресса назначить федерального наблюдателя для отслеживания денег, заблокировал скорейшее голосование по массивному пакету военной и гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает Politico, теперь пакет помощи в размере 40 млрд долларов для укрепления защиты Украины от российского вторжения не окажется на столе президента США Джо Байдена на этой неделе из-за отказа одного сенатора, тормозящего принятие закона.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X