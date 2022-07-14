«Прибегает к варварству». Атаки России на мирные города Украины — это не ошибка, а утвержденная военная стратегия — Подоляк 14 июля, 15:19 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атаки России на мирные города Украины — это не ошибка, а утвержденная военная стратегия.

«Винница, Кременчуг, Часов Яр, Харьков. Важно понимать: атаки России на мирные города Украины – это не ошибка, а утвержденная военная стратегия. Россия не способна победить ВСУ в бою, поэтому прибегает к варварству: терактам, уничтожению инфраструктуры и расправам над гражданскими», — написал он в Twitter.

Видео дня

По словам Подоляка, в Кремле живут по руководству ведения войн времен Средних веков.

«Они верят, что жестокими преступлениями могут сломить волю Украины и принудить к "миру любой ценой". Но это не работает: каждый теракт только сплачивает общество и приближает Россию к поражению. Время расплаты придет», — написал он.

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

Известно, что в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 20 человек.

По предварительным данным главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями, судя по имеющимся фото и видео — в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.