«Или подождем техногенной катастрофы?» Подоляк призвал Запад предоставить Украине эффективные системы ПВО
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад предоставить Украине современные и эффективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Об этом он написал в Twitter.
«У западных стран много современных и эффективных систем ПРО/ПВО. Но ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином. Они летают над украинскими городами. Может, пора защитить украинских гражданских и критическую инфраструктуру? Или подождем масштабной техногенной катастрофы?» — отметил Подоляк.
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