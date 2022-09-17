«Или подождем техногенной катастрофы?» Подоляк призвал Запад предоставить Украине эффективные системы ПВО 17 сентября, 12:52 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад предоставить Украине современные и эффективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом он написал в Twitter.

«У западных стран много современных и эффективных систем ПРО/ПВО. Но ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином. Они летают над украинскими городами. Может, пора защитить украинских гражданских и критическую инфраструктуру? Или подождем масштабной техногенной катастрофы?» — отметил Подоляк.



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