«Решение — за Сенатом США». Важно зафиксировать юридически, что Россия — спонсор терроризма — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что важно зафиксировать юридически, что Россия — это спонсор терроризма.
«Важно зафиксировать юридически: Россия – страна – спонсор терроризма. Торговля с Россией должна быть равна поддержке терроризма с соответствующими последствиями», — написал он в Twitter.
По его словам, Кремль сам вышел из клуба цивилизованных стран.
«Россия пора официально присоединиться к единомышленникам — Сирии, Ирану, КНДР. Решение – за Сенатом США», – написал он.
В субботу, 18 июня, замглавы фракции Соуга народа Евгения Кравчук заявила, что Сенат США может рассмотреть вопрос признания России государством-спонсором терроризма.
В Сенате в мае зарегистрировали резолюцию, признавшую Россию государством-спонсором терроризма. Соавторы документа – сенаторы от обеих партий, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.
Предоставление статуса государства-спонсора терроризма позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения.
В настоящее время в списке стран-спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.
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