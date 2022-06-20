«Решение — за Сенатом США». Важно зафиксировать юридически, что Россия — спонсор терроризма — Подоляк 20 июня, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что важно зафиксировать юридически, что Россия — это спонсор терроризма.

«Важно зафиксировать юридически: Россия – страна – спонсор терроризма. Торговля с Россией должна быть равна поддержке терроризма с соответствующими последствиями», — написал он в Twitter.

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По его словам, Кремль сам вышел из клуба цивилизованных стран.

«Россия пора официально присоединиться к единомышленникам — Сирии, Ирану, КНДР. Решение – за Сенатом США», – написал он.

В субботу, 18 июня, замглавы фракции Соуга народа Евгения Кравчук заявила, что Сенат США может рассмотреть вопрос признания России государством-спонсором терроризма.



В Сенате в мае зарегистрировали резолюцию, признавшую Россию государством-спонсором терроризма. Соавторы документа – сенаторы от обеих партий, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Предоставление статуса государства-спонсора терроризма позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения.

В настоящее время в списке стран-спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

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