«Германия, мы ждем твоего слова». Система круговых поставок не работает, полгода танков нет, потому что нет «политического решения» — Подоляк 13 сентября, 16:39 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что система круговых поставок не работает, поэтому «танков нет».

По его словам, нужно называть вещи своими именами.

«Система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет „политического решения“. Россия продолжает террор, гибнут люди, теряется время. Германия, мы ждем твоего слова», — написал он в Twitter.

Видео дня

В понедельник, 12 сентября, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила требования поставить Украине боевые танки.

Глава ведомства заявила, что «до сих пор ни одна страна не снабжала западные боевые машины пехоты или основные боевые танки».

«Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке», — сказала она.

7 сентября сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине бронеавтомобили Dingo из-за собственных нужд. В эксплуатации Бундесвера находятся 500 машин такого типа.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.