«Будут взрываться склады». Подоляк предупредил о дальнейшей «демилитаризации» России в приграничных с Украиной регионах

27 апреля, 21:45
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил дальнейшую «демилитаризацию» приграничных с Украиной регионов РФ.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

«Такая интенсивность конфликта будет точно отражаться на приграничных районах РФ. Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады. Это будет только усугубляться», — сказал он в эфире телемарафона.

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Подоляк добавил, что интенсивность «демилитаризации РФ», особенно в приграничных регионах, будет существенно расти в следующие недели.

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«Эти склады и базы ГСМ, которые будут взрываться, будут долговыми выплатами, которые РФ начинает платить за войну», — подчеркнул он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Михаил Подоляк

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