«Лидерство назвать вещи своими именами». Подоляк прокомментировал призыв главы Европарламента поставлять танки для ВСУ 6 октября, 16:55 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал призыв главы Европарламента Роберты Метсолы начать поставки танков для ВСУ.

"Каждая попытка эскалации со стороны РФ должна получать четкий ответ от союзников. Не только политический, но и снятие табу на снабжение конкретного оружия», — написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, для более эффективного освобождения территорий Украины нужны современные танки.

«Благодарим Роберту Метсолу за лидерство назвать вещи своими именами», — написал он.

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что страны Евросоюза должны начать поставки танков для ВСУ.

"Украинцам нужно оружие, которым они могут бороться, чтобы вернуть свою территорию, а это значит, например, танки Leopard II, которые имеют несколько стран-членов", - подчеркнула Метсола.

25 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не отправляет Украине танки, поскольку боится втянуть НАТО в войну против России.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.



15 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.



21 сентября на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, пишет Politico.