«Позиция Москвы стала более адекватной». Мирные переговоры с Россией могут продолжаться несколько недель — Подоляк 19 марта, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут длиться несколько недель (Фото:Sergei Kholodilin / BelTA / Handout via REUTERS)

Переговоры с Россией о прекращении войны против Украины могут продолжаться не менее нескольких недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала более "адекватной", заявил участник украинской переговорной делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк в интервью Bloomberg отметил, что ключевые вопросы в ходе переговоров включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое урегулирование спорных территорий».

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«Этот процесс может затянуться дольше», — сказал Подоляк, учитывая количество взаимоисключительных позиций.

«Есть некоторые уступки, на которые мы точно не собираемся идти. Мы не можем отдать никакие территории», — заверил он как участник переговоров.

Хотя полное мирное соглашение может занять больше времени, «то, что может произойти через несколько дней — это прекращение огня», которое откроет больше гуманитарных коридоров, сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что «российская армия не воюет с украинской — они воюют только с гражданскими».

По его словам, российская армия применяет тактику «окружение крупных городов и бомбардировки крылатыми ракетами и авиабомбами с целью создания гуманитарных анклавов»

«Они пытаются воплотить в Украине сирийский или афганский сценарий войны», — заявил Подоляк.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.



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