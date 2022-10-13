Три пункта. Подоляк рассказал, какие последствия имеет массированный ракетный удар России по украинским городам 13 октября, 12:38 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Twitter, что массированный ракетный удар России по украинским городам имеет последствия.

По его словам, последствия удара следующие:

резкое ускорение и увеличение поставок ПВО;

дополнительная психологическая мобилизация украинцев;

окончательное принятие консервативной Европой решения: Россия должна проиграть, Путин — военный преступник.

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10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.



В Киеве с 11 октября введен график почасового отключения электроэнергии по районам. Веерные отключения электроэнергии также анонсировали в Хмельницкой области.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. Оккупанты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Дважды была атакована Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Также были нанесены удары по двум объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.