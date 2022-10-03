От клерков до Путина. Подоляк рассказал, кто руководит военными действиями в России

3 октября, 11:20
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил тех, кто руководит военными действиями в стране-агрессоре России.

По словам Подоляка, в РФ военными действиями руководят:

  • кремлевские клерки;
  • внутренние спецслужбы;
  • владельцы ПИК из зэков;
  • хозяин Чечни;
  • Z-пропагандисты;
  • лично Путин.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1576843307153756161

«Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет…», – написал он в Twitter.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжили наступление в районе Лимана Донецкой области после взятия города под контроль, а также прорвали российские оборонительные позиции на северо-востоке Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=42V7MJuq8ds
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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