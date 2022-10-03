От клерков до Путина. Подоляк рассказал, кто руководит военными действиями в России
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил тех, кто руководит военными действиями в стране-агрессоре России.
По словам Подоляка, в РФ военными действиями руководят:
- кремлевские клерки;
- внутренние спецслужбы;
- владельцы ПИК из зэков;
- хозяин Чечни;
- Z-пропагандисты;
- лично Путин.
«Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет…», – написал он в Twitter.
Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжили наступление в районе Лимана Донецкой области после взятия города под контроль, а также прорвали российские оборонительные позиции на северо-востоке Херсонской области.