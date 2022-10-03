От клерков до Путина. Подоляк рассказал, кто руководит военными действиями в России 3 октября, 11:20 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил тех, кто руководит военными действиями в стране-агрессоре России.

По словам Подоляка, в РФ военными действиями руководят:

кремлевские клерки;

внутренние спецслужбы;

владельцы ПИК из зэков;

хозяин Чечни;

Z-пропагандисты;

лично Путин.

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«Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет…», – написал он в Twitter.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжили наступление в районе Лимана Донецкой области после взятия города под контроль, а также прорвали российские оборонительные позиции на северо-востоке Херсонской области.