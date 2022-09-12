«Знаем, видим, понимаем». Подоляк назвал четыре пункта террористической стратегии России

12 сентября, 12:33
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре пункта террористической стратегии страны-агрессора России.

По его словам, террористическая стратегия РФ сегодня состоит в следующем:

  • энергетические протесты в Европе;
  • «все замерзнут» – пропаганда в глобальных медиа;
  • демонстративные удары по украинским ТЭЦ;
  • выпросить переговоры о лживом «прекращение огня».

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1569245016505327616

«Знаем, видим, понимаем. Будем дожимать стратегию», — написал он в Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=rYYXhge8wPU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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