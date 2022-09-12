«Знаем, видим, понимаем». Подоляк назвал четыре пункта террористической стратегии России
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре пункта террористической стратегии страны-агрессора России.
По его словам, террористическая стратегия РФ сегодня состоит в следующем:
- энергетические протесты в Европе;
- «все замерзнут» – пропаганда в глобальных медиа;
- демонстративные удары по украинским ТЭЦ;
- выпросить переговоры о лживом «прекращение огня».
«Знаем, видим, понимаем. Будем дожимать стратегию», — написал он в Twitter.
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