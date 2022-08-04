Подоляк назвал «четыре простых составляющих» для переговоров с Россией

4 августа, 12:00
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для переговоров с Россией нужно иметь правильную переговорную позицию.

Подоляк написал в Twitter, что правильная позиция имеет «четыре простых составляющих».

"1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику. 2. ПВО/О, чтобы защитить города. 3. Ударные беспилотники – лучшие охотники. 4. Бронетехника для контрнаступлений», – написал он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1555094472526102528

3 августа пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сегодня неуместно вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Сначала нужно освободить захваченные территории.

https://www.youtube.com/watch?v=DqZVftwwH0E&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Переговоры Михаил Подоляк Война России против Украины

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