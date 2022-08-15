С начала полномасштабной агрессии РФ нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам и только 300 — по военным — Подоляк 15 августа, 17:47 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала полномасштабной агрессии РФ нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам и только 300 — по военным.

«Войну какого типа ведет РФ? Статистика неумолима. С начала полномасштабной агрессии РФ нанесла 22 тыс. ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов – по военным», – написал он в Twitter.

Видео дня

По его словам, это в 73 раза меньше.

«Спецоперация»? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения", - написал Подоляк.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 750 своих военных.

Наибольшие потери в сутки враг понес на Донецком направлении.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.