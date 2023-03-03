«Последствие войны». Украина не причастна к внутренним конфликтам в РФ — Подоляк 3 марта, 12:12 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина к внутренним конфликтам в РФ не причастна.

По его словам, взрывы на критических объектах; неизвестные дроны, атакующие российские регионы; столкновение бандформирований; партизаны, атакующие населенные пункты, — это прямые последствия потери контроля внутри России.

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«И все это следствие войны… Украина к внутренним конфликтам в России не причастна…», — говорится в сообщении Подоляка в Twitter.

В четверг, 2 марта, российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы проникновении «украинских диверсантов» в приграничные районы Брянской области. В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Российский диктатор Владимир Путин назвал события в Брянской области «терактом», утверждая, что «расстреливали обычную Ниву».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что история об «украинских ДРГ» в РФ — это классическая провокация.

Позже в РДК подтвердили, что зашли в Брянскую область РФ, но опровергли фейки российской пропаганды об «убийстве детей» и «захвате заложников».

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.

