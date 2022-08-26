«Обсудим ваши аргументы». Подоляк пригласил «на экскурсию в Бучу» немецких политиков, призывающих перестать помогать Украине

26 августа, 15:00
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пригласил «на экскурсию в Бучу» немецких политиков, призывающих перестать помогать Украине.

Заявление Подоляка прозвучало после того, как представители левого крыла Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения.

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Подоляк заявил, что российская армия несет только смерть, разрушение и пытки, а западное оружие несет мир, помогая нам защитить своих детей.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1563114562878025728

«Приглашаю всех, кто призывает в Германии перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями убитых украинцев», — написал он в Twitter.

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СМИ сообщали, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву.

В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. При этом Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за боязни ослабить обороноспособность НАТО.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что военной и финансовой помощи от немецкого правительства недостаточно для противостояния стране-агрессору, и Германия должна поддерживать Украину больше.

25 августа Олаф Шольц посетил полигон Путлос, где украинские военные учатся работе с зенитными установками Gepard.

https://www.youtube.com/watch?v=fiQe5dH91Tw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Михаил Подоляк Война России против Украины

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