«Убийственно». Подоляк отреагировал на заявление министра обороны Германии о том, что НАТО не закроет небо над Украиной 19 марта, 12:54 Цей матеріал також доступний українською В Офисе президента заявили, что Германия своими заявлениями поощряет РФ к массовым убийствам в Украине (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство Украины в ФРГ / Facebook)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая в очередной раз заявила, что НАТО не будет вмешиваться в войну в Украине и не будет закрывать небо.

«Министр [обороны Германии] Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть не делайте провокационных заявлений», — написал Подоляк в Twitter.

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт исключила возможность создания над Украиной бесполетной зоны, поскольку, по ее словам, это чревато «непредсказуемыми последствиями».

Уже 24-й день Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Российские войска, в том числе совершают целенаправленные авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Президент Владимир Зеленский также призвал США установить над Украиной режим бесполетной зоны. В ответ в Белом доме заявили, что США не хотят ввязываться в третью мировую войну.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

В то же время, страны Запада обещают поставлять Украине системы противовоздушной обороны, помимо тех видов ПЗРК, которые уже предоставляются Украине. В частности, Словакия заявила о готовности передать Украине ЗРК С-300. Словакия может также направить Украине истребители МиГ-29 советского производства. Великобритания пообещала передать Украине ПЗРК Starstreak, которые могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 5 км.

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