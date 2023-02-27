«Возникают два вопроса». В ОП ответили на угрозы Медведева уничтожить «мир без России» 27 февраля, 10:04 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В Офисе президента Украины прокомментировали очередные ядерные угрозы замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в случае угроз для страны-агрессора.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что когда Россия говорит о ядерном конфликте, потому что «мир без РФ» ей не нужен, возникают два вопроса:

«Первый: а зачем напали на другую страну? И второй: предлагаете миру дать вам право безнаказанно резать граждан другой страны, а если вас хорошо избивают, то сразу визжать „Не трогайте нас!“?» — написал он в Twitter в понедельник, 27 февраля

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Ранее экс-президент России Медведев снова решил напугать «человеческую цивилизацию» уничтожением в случае угроз для России, угрожая «проигрышем для всех, апокалипсисом и крахом».

«Если всерьез возникнет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей людской цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — заявил он.

26 февраля российский диктатор Владимир Путин впервые предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ждать распад, а население поделится на отдельные нации. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путин запустил процесс распада России, и «мир должен к этому готовиться».

