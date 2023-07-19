Подоляк ответил на угрозы Кремля в адрес судов, которые будут направляться в украинские порты

19 июля, 23:33
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, на угрозы России для судов, которые будут направляться в украинские порты. Он убежден, что страна-террорист «не решиться атаковать».

«Во-первых, Россия не решится атаковать. Во-вторых, ни одна страна не решится отправлять свои корабли. Это вопрос отсутствия международной реакции», — сказал Подоляк в эфире телемарафона.

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По словам советника, сразу после выхода заявления российского Минобороны должен быть соответствующий иск в Международный морской суд и иск на арест главы Минобоны РФ Сергея Шойгу.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

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После этого Минобороны страны-агрессора заявило, что будет считать все суда, которые направляются в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Кремль Черное море Михаил Подоляк

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