«Публичная манипуляция Лаврова». Глава МИД РФ обвинил Украину в «затягивании» войны, в Офисе президента ответили 15 ноября, 14:28 Лавров обвинил Украину в «затягивании» войны, Подоляк ему ответил (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS/www.president.gov.ua)

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы «затягивает» войну России против Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что это именно РФ вторглась.

«Тормозит этот процесс Украина, которая, в частности, законодательно, указом Зеленского, запретила вести переговоры с Российской Федерацией», — сказал Лавров.

В свою очередь Подоляк напомнил Лаврову, что именно Россия вторглась в Украину.

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«Это Россия обстреливает наши города ракетами и осуществляет геноцид, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Но „конфликт“ якобы „затягивает Украина“? Именно из-за публичной манипуляции Лаврова и неготовности перестать убивать — эта война продолжается», — написал он в Twitter.



Владимир Зеленский предложил "украинскую формулу мира", которая предполагает десять составляющих:



1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости (компенсация за убытки, спецтрибунал)

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

Кремлевский режим настаивает на переговорах с Украиной, однако идти на предложенные условия не готов.

