«Публичная манипуляция Лаврова». Глава МИД РФ обвинил Украину в «затягивании» войны, в Офисе президента ответили
Лавров обвинил Украину в «затягивании» войны, Подоляк ему ответил (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS/www.president.gov.ua)
Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы «затягивает» войну России против Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что это именно РФ вторглась.
«Тормозит этот процесс Украина, которая, в частности, законодательно, указом Зеленского, запретила вести переговоры с Российской Федерацией», — сказал Лавров.
В свою очередь Подоляк напомнил Лаврову, что именно Россия вторглась в Украину.
«Это Россия обстреливает наши города ракетами и осуществляет геноцид, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Но „конфликт“ якобы „затягивает Украина“? Именно из-за публичной манипуляции Лаврова и неготовности перестать убивать — эта война продолжается», — написал он в Twitter.
Владимир Зеленский предложил "украинскую формулу мира", которая предполагает десять составляющих:
1. Радиационная и ядерная безопасность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая безопасность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.
6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости (компенсация за убытки, спецтрибунал)
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.
Кремлевский режим настаивает на переговорах с Украиной, однако идти на предложенные условия не готов.