«Платит страшную цену». Подоляк ответил премьеру Грузии, заявившему, что его страна «больше заслуживает» кандидатства в ЕС, чем Украина 14 июня, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что его страна «больше заслуживает» кандидатства в ЕС, чем Украина, заявил, что «ценности важнее выгоды».

Подоляк заявил, что «никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет».

«Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство? — написал он в Twitter.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна «больше заслуживает» получения статуса кандидата на вступление в ЕС, чем Украина и Молдова.

Он считает, что статус кандидата на вступление в ЕС стране должен выдаваться «не из-за войны».

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Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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