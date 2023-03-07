В ОП ответили на обвинения Лукашенко: Теракт — запуск ракет из Беларуси по Украине. Удар по самолету РФ — антитеррористический акт 7 марта, 15:05 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В Офисе президента прокомментировали обвинения и заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы причастности Украины к атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ПКС РФ в Мачулищах.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, «нужно определиться с дефинициями».

«Теракт — это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии — когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами», — говорится в его Twitter.

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7 марта Лукашенко заявил о якобы «задержании» в Беларуси «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к атаке на самолет РФ на аэродроме Мачулищи. Он нафантазировал о подготовке «теракта» с использованием «высших технологий» во главе с СБУ и ЦРУ.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.



Беларускі Гаюн 2 марта сообщили, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.