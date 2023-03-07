В ОП ответили на обвинения Лукашенко: Теракт — запуск ракет из Беларуси по Украине. Удар по самолету РФ — антитеррористический акт

7 марта, 15:05
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В Офисе президента прокомментировали обвинения и заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы причастности Украины к атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ПКС РФ в Мачулищах.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, «нужно определиться с дефинициями».

«Теракт — это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии — когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами», — говорится в его Twitter.

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7 марта Лукашенко заявил о якобы «задержании» в Беларуси «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к атаке на самолет РФ на аэродроме Мачулищи. Он нафантазировал о подготовке «теракта» с использованием «высших технологий» во главе с СБУ и ЦРУ.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

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После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.

Беларускі Гаюн 2 марта сообщили, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Офис президента Украины Михаил Подоляк

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