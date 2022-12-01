«Кремль надеялся увидеть протесты». Подоляк рассказал, на что делала ставку Россия

1 декабря, 12:51
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в России делали ставку на то, что Европа «устанет» от Украины.

«В России делали ставку на то, что Европа „устанет“ от Украины. Кремль надеялся увидеть протесты налогоплательщиков», — написал он в Twitter в четверг, 1 декабря.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1598241985785397249

Однако, по его словам, Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия.

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«Сегодня — арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра — репарациями», — подчеркнул он.

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что каждый удар России по критической инфраструктуре должен снимать «табу» с поставок современных видов вооружений.

https://www.youtube.com/watch?v=4Ui7JinCtvA&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Европа Михаил Подоляк Война России против Украины

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