«Занимает пророссийскую позицию». Папа римский не может быть посредником в переговорах между Украиной и РФ — Подоляк 9 сентября, 07:25 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Папа римский не может быть посредником в переговорах между Украиной и РФ, поскольку у него пророссийская позиция, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию. Это было не в первый раз, но сначала там как-то все это микшировалось. То есть делали вид, что мы этого не видим, но сегодня понятно, что человек занимает пророссийскую позицию», — сказал он в эфире 24 канала.

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Он заявил, что это это очень негативно отражается на войне.

«Мы не получим от Ватикана справедливых оценок этой войны и модели поведения», — сказал он.

Подоляк завил, что надо посмотреть на те инвестиции, которые делает Россия в банк Ватикана и почему такая странная позиция страны под названием Ватикан.

«Надо немного подробнее это проанализировать», — сказал он.

В конце августа Папа Римский в выступлении перед российской католической молодежью призвал своих слушателей «не забывать о наследии своей великой, просвещенной империи», назвав имена Петра Первого и Екатерины Второй.

Это вызвало возмущение у украинской стороны. В МИД Украины назвали его слова империалистической пропагандой, которой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен городов и сел.

Представитель Ватикана в Украине заявил, что «решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям» и является их «критиком».



В Ватикане заверили, что Франциск не превозносил империализм в своем обращении, а лишь хотел «поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии».