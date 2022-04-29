«Надо немного подождать». Сейчас не время для переговоров Зеленского и Путина — Подоляк 29 апреля, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас не время для проведения переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает Радио Свобода.

" Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция… К сожалению, нам нужно немного подождать. Переговоры двух президентов именно сегодня все же не на времени. Чуть позже, вероятно, они будут", — сказал он.

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По его словам, украинские власти хотят, чтобы позиции Украины на этих переговорах были очень и очень мощными.

«У нас просто президент волевой: есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен себя вести, — как лидер действительно глобального плана. И у него должна быть очень мощная юридическая позиция. Мы должны ее подготовить», — сказал он.

Утром 27 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара внимательно следит за событиями в украинских городах и надеется, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшие дни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным снова предложил ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. О реакции Путина на предложение не сообщается.

24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским, они обсудили эвакуацию гражданских и военных из Мариуполя, а также переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.

Переговоры между Россией и Украиной: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

Основной темой обсуждений, где позиции сторон наиболее сблизились, является нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина хочет в обмен на это получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН. Переговоры на этот счет между Киевом и возможными гарантами продолжаются.

В то же время вопросы оккупированных Россией территорий остаются неопределенными. РФ против обсуждения статуса оккупированного ею Крыма, который Кремль считает своей территорией. Украинская делегация на встрече в Стамбуле в конце марта заявила, что вопрос Крыма предлагается вынести на отдельные переговоры. Предполагается, что они могут длиться до 15 лет и в это время стороны обязуются не решать вопрос военным путем.

В то же время вопросы оккупированных с 2014 года РФ территорий Луганской и Донецкой областей, которые Москва считает отдельными республиками, будут решать непосредственно Путин и Зеленский. Они могут встретиться, как только переговорные делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, включая Швейцарию, Турцию и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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