«Это война на уничтожение, а не мифический „конфликт“». Подоляк ответил на заявление министра обороны Италии о необходимости переговоров 23 апреля, 08:52 Подоляк отреагировал на скандальное заявление министра обороны Италии (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто о необходимости посадить Украину и Россию за стол мирных переговоров.

«После 423 дней кровавой войны это невозможно. Так как это намеренная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический конфликт. Здесь нет места для урегулирования», — написал Подоляк в Twitter.

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Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто в недавнем интервью итальянским СМИ заявил о необходимости усадить Украину и Россию за стол мирных переговоров. А также о том, что Китай мог бы стать посредником в этом.

По его словам, Италия движется по двум основным линиям: первая — это помощь Украине в ее праве на самозащиту. А вторая – «постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол для мира».

«Пока единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего», — сказал Крозетто.

Он выразил надежду на "большую роль" Европы в этом "чтобы попытаться подлить воду в огонь".

«Очень хорошо разливается бензин, но некому стать пожарным. ООН, которая должна была быть пожарным, упустила шанс быть им. Потому что Совбез блокируется постоянными членами, такими как Россия, Китай, Соединенные Штаты», — добавил министр.

Поэтому, по словам Крозетто, нужен мир посредник за столом переговоров. И им мог бы стать Китай.