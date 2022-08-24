«Клоунада пропитана кровью». Подоляк ответил диктатору Лукашенко на циничное поздравление с Днем Независимости Украины 24 августа, 14:36 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил белорусскому диктатору Александру Лукашенко, поздравившему Украину с Днем Независимости.

«Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты», — написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, «эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия».

" Сразу после падения варварской ru-империи", — написал он.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко, поддерживающий кремлевскую агрессию против Украины, решил поздравить ее жителей с Днем Независимости.

Особый цинизм приветствия Лукашенко состоит в том, что на фоне ракетных обстрелов украинцев с территории Беларуси он пожелал им «мирного неба» и «толерантности».

Празднование 31-й годовщины Независимости Украины в 2022-м проходит не только в условиях войны с РФ, но и угрозы новых провокаций со стороны Кремля против мирного населения, в связи с чем массовые мероприятия по случаю праздника было решено не проводить.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Наталья Гуменюк 21 августа сообщила, что российские войска накануне увеличили количествобоевых кораблей с крылатыми ракетами Калибр в Черном море.

О планах РФ нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным учреждениям подтвердило со ссылкой на данные разведки и агентство Reuters, а посольство США из-за данных угроз призвало своих граждан покинуть Украину.

В свою очередь президент страны Владимир Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества российских ракетных ударов на День Независимости.

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