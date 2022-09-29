«Понимаем, с каким государством имеем дело». Украина серьезно воспринимает ядерные угрозы России — Подоляк 29 сентября, 16:47 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя угрозы российских официальных лиц пойти на применение ядерного оружия, заявил, что Украина относится к этому серьезно.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Конечно, Украина воспринимает это серьезно, потому что мы понимаем, с каким государством имеем дело", - сказал он.

По его словам, угрозы страны-агрессора вызывают беспокойство не только в Украине, поскольку превентивный ядерный удар может создать прецедент для других стран мира.

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Подоляк заявил, что «если ядерное оружие будет использовано сейчас, в XXI веке, этот ящик Пандоры мы не закроем снова».

"Потому что есть много нестабильных политических режимов, которые воспользуются этой ситуацией и начнут спекулировать на ядерном оружии и будут пытаться использовать его в той или иной форме, поскольку они будут думать, что это допустимо", - сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.