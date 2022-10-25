«Это только о триумфе Путина». Подоляк прокомментировал предложения касательно «дипломатического урегулирования» войны 25 октября, 17:13 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое предложение «дипломатического урегулирования» на самом деле означает одно: Украина должна сдаться.

«Любое предложение „дипломатического урегулирования“ на самом деле означает одно: Украина должна сдаться, принять ультиматумы России, а агрессор — избежать наказания», — написал он в Twitter.

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По его словам, это лишь о триумфе Путина и коллапсе международного права.

«Зачем? Украина уже эффективно контрнаступает, просто продолжайте помогать», — написал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что он надеется, что благодаря активному посредничеству Турции и «телефонной дипломатии» удастся продвинуться по мирным переговорам между Украиной и страной-агрессором РФ.