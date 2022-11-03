Откроет ящик Пандоры. Любая уступка Кремлю станет победой Путина — Подоляк 3 ноября, 16:46 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любая уступка Кремлю станет победой российского диктатора Владимира Путина и откроет ящик Пандоры.

«Поймите: любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры», — написал он в Twitter.

По словам Подоляка, Россия не откажется от уничтожения Украины.

«Автократы поймут, что международное право бездействует: прав тот, кто сильный. Страны без ЯО (ядерного оружия – ред) начнут ядерную гонку. Если дома нет взрослых, им будет Украина», – написал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

