«Привыкаем к новой реальности». Возвращения в то время, когда РФ имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет — Подоляк

6 сентября, 11:44
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Возвращения в то время, когда страна-агрессор РФ имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, международное право растоптано.

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«195 дней Россия обстреливает суверенное государство, уничтожает города, не соблюдает конвенции, шантажирует другие страны», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1567052159740510209

Подоляк добавил, что «точка невозврата пройдена».

«Возвращение в то время, когда Россия имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет. Привыкаем к новой реальности», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=VxjCudvuvCs&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Экономика Михаил Подоляк Война России против Украины

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