«Привыкаем к новой реальности». Возвращения в то время, когда РФ имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет — Подоляк 6 сентября, 11:44 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Возвращения в то время, когда страна-агрессор РФ имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, международное право растоптано.

«195 дней Россия обстреливает суверенное государство, уничтожает города, не соблюдает конвенции, шантажирует другие страны», — написал он в Twitter.

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Подоляк добавил, что «точка невозврата пройдена».

«Возвращение в то время, когда Россия имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет. Привыкаем к новой реальности», — написал он.

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