«Знак качества». В Офисе президента прокомментировали внесение Россией Венгрии в список «недружественных стран» 30 марта, 14:54 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

В четверг, 30 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал внесение Россией Венгрии в список «недружественных стран».

По его словам, попасть в список «недружественных в РФ стран» — это знак качества.

«Это недружество к коррупции, к пыткам и мародерству, к бесконтрольной агрессии и убийствам невиновных людей», — говорится в его сообщении в Twitter.

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Подоляк заявил, что чем ближе Украина будет к победе, тем больше у РФ будет появляться откровенно «недружественных» стран.

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что Россия включила Венгрию в список «недружественных стран» из-за присоединения к санкциям против РФ.

22 июля страна-агрессор Россия внесла Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список стран, которые совершают «недружественные действия» в отношении нее, ее компаний и граждан.

В марте 2022 года Россия по поручению диктатора Путина уже составляла список «недружественных стран». Тогда в него включили все государства ЕС, США, Великобританию, Японию и еще около 20 других стран.

Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Орбан также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в Украине, США и ЕС.