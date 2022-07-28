Подоляк об утренних ударах России по Украине: Москва была болотом и остается им, они могут украсть холодильники, но не историю 28 июля, 11:27 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя утренние ракетные удары страны-агрессора России по Украине, заявил, что Москва была болотом и остается им.

"Сегодня Украина отмечает День Государственности и День Крещения Киевской Руси. Сегодня же по нашим городам было выпущено два десятка ракет. Ru-истерика?», - написал он в Twitter.

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По его словам, "россияне могут украсть холодильники, но не нашу историю".

«Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и сейчас», – отметил он.

В четверг, 28 июля РФ с территории Беларуси нанесла ракетный удар по Вышгородскому району под Киевом, обстрелян объект инфраструктуры.

Беларуськи Гаюн сообщал, что с 05:23 из Зябровки (Гомельская область, Беларусь) недалеко от границы с Украиной произошли запуски ракет, около 12 раз.



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