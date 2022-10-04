Плохой «мир» — это новая война. Агрессора, попробовавшего крови, невозможно умиротворить — Подоляк 4 октября, 11:49 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

На фоне заявлений предпринимателя Илона Маска о том, что Украине следует отдать Крым РФ и заявить о своем «нейтральном статусе» советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что агрессора, попробовавшего крови, невозможно умиротворить.

«Еще о главном: 1. Агрессора, попробовавшего крови, невозможно умиротворить. 2. Безнаказанное зло возвращается и масштабируется в прогрессии. 3. Плохой "мир" - это новая война, отложенная во времени», - написал он в Twitter.

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По его словам, эти правила написаны на ошибках прошлого кровью 60 миллионов.

«Кто-то хочет проверить?», — добавил Подоляк.

Накануне в Twitter Илон Маск предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, включающий референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также нейтральный статус Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

В ответ на сообщение президента Владимира Зеленского Маск написал: «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».