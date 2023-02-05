«Это все фикция». Подоляк отреагировал на якобы обещание Путина не убивать Зеленского 5 февраля, 19:53 В Офисе президента отреагировали на заявление экс-премьера Израиля Беннета о якобы обещании Путина не убивать Зеленского (Фото:Офис президента Украины)

В Офисе президента Украины прокомментировали заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета об обещании российского диктатора Владимира Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского, которое он якобы дал в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в марте 2022 года.

«Возникают странные инсайды эксов о „посредничестве“: Путин якобы давал „гарантии не убивать“, а „Запад прервал перспективные переговоры“. Но все это фикция. За российским вторжением стоит не расширение НАТО, гарантии безопасности или санкции, а желание РФ уничтожить Украину и убивать украинцев», — написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Беннета, отметив, что российский диктатор не придерживается своих слов.

«Не обманывайтесь: он опытный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана», - написал глава МИД Украины в Twitter.

5 февраля 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, ушедший с поста летом 2022 года, заявил, что Путин обещал ему не убивать Зеленского.

Это якобы произошло во время встречи Путина и Беннета в Москве в марте 2022 года — вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины. Бывший глава правительства отметил, что передал это обещание Зеленскому.