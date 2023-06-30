«Примитивные соглашения». Подоляк ответил на заявление Трампа о том, что Украине, возможно, «придется отдать» РФ часть своей территории 30 июня, 14:48 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

«Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения „территория в обмен на мир“ неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и следующих этапов войны», — написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, любая уступка агрессору обязательно провоцирует его на резкое расширение агрессивных действий, рост захватнических аппетитов и желание демонстративно обнулять международное право.

«Впрочем, ни одна зрелая и суверенная страна (особенно глобального уровня и глобальной субъектности) никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома», — добавил он.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить российскую агрессию.

«Я думаю, что самая большая вещь, которую США должны делать сейчас, — это установление мира: собрать Россию и Украину и заключить мир», — сказал бывший президент США.

Трамп в последнее время сделал ряд провокационных заявлений об Украине и войне. Например, он сказал, что в случае переизбрания в Белый дом якобы сможет закончить войну РФ против Украины «за один день».

Также он отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником в контексте войны России против Украины. При это он назвал диктатора «умным парнем».

Кроме того, Трамп отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне, которую против нее начала Россия.