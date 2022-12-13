Российская сущность. Подоляк прокомментировал решение торговца оружием Бута пойти в политику 13 декабря, 16:12 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 13 декабря, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение российского торговца оружием Виктора Бута пойти в политику.

По его словам, политическая карьера торговца смертью Бута в РФ логична с точки зрения российской сущности.

«Путинская Россия — самая большая преступная группировка, инвестирующая в конфликты, финансирующая терроризм, покупающая политиков и занимающаяся дестабилизацией на планете», — говорится в сообщении Подоляка в Twitter.

Видео дня

Советник главы Офиса президента добавил, что победа Украины вернет всех на скамью подсудимых.

Освобожденный из американской тюрьмы гражданин РФ Виктор Бут, обвиняемый в торговле оружием и сотрудничестве с колумбийскими террористами, решил пойти в политику. В частности, он вступил в партию ЛДПР.

8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в стране-агрессоре России по делу о контрабанде наркотиков, обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. Посредниками в переговорах об обмене выступили Саудовская Аравия и ОАЭ.

Быт по прозвищу «Торговец смертью» — бывший советский военный, отбывавший 25-летний тюремный срок в США по обвинению в сговоре с целью убийства американцев, приобретения и экспорта зенитных ракет и предоставления материальной поддержки террористу.