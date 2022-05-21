В Офисе президента отреагировали на редакционную статью NYT: Любая уступка России сегодня — это отложенная на несколько лет война 21 мая, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на редакционную статью американской газеты The New York Times, в которой, среди прочего, говорилось, что возвращение Украиной территорий, захваченных Россией с 2014 года, «не является реальной целью».

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По словам Подоляка, любая уступка России сегодня — это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Он подчеркнул: Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и гражданами.



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«Если ты находишься за тысячу или даже 200 километров от места событий, тебе кажется, что ты глобально все понимаешь. Особенно о Российской Федерации, особенно о том, что нужно пойти на маленькие уступки этой стране для того, чтобы подписать мирное соглашение. Так вот: любая уступка РФ — это точно более мощная война в гораздо более короткие сроки», — заявил советник главы ОП.

Он добавил, что стратегия Украины понятна: никаких уступок, принципиальное освобождение территорий и отбрасывание России «в Средневековье».

«И не надо предлагать нам невыполнимые планы, чтобы сохранила свою физиономию Российская Федерация. Нет. Украина будет решать свою судьбу», — заявил Подоляк.

19 мая NYT опубликовала редакционный материал под названием Война в Украине усложняется, и Америка не готова. В нем, в частности, говорится, что, хотя планирование и боевые действия России были удивительно небрежными, страна-агрессор остается слишком сильной, а диктатор Владимир Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить.

Также журналисты пишут, что, «если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс». По их словам, поскольку война продолжается, американский президент Джо Байден должен ясно дать понять Зеленскому и его людям, что существует предел, насколько далеко США и НАТО зайдут в противостоянии России, а также сколько оружия, денег и политической поддержки они могут мобилизовать.

«Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его возможностей и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать. Столкновение с этой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной „победой“», — сказано в статье.

После начала полномасштабного вторжения России украинские власти неоднократно отмечали, что не пойдут на территориальные уступки оккупантам ради мира. В интервью 21 мая Зеленский заявил, что победу в войне с РФ Украина одержит на поле боя, но завершение войны будет дипломатическим.

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