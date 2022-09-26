Протесты, стрельба, тысячи жалоб. Подоляк прокомментировал процесс мобилизации в России 26 сентября, 11:22 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

В понедельник, 26 сентября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал процесс мобилизации в стране-агрессоре России.

По словам Подоляка, мобилизация по-русски состоит из следующих факторов:

километровые очереди на выезд;

людей забирают из дома;

протесты в нацреспубликах;

стрельба в военкоматах;

тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки/подготовки.

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«Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов», — написал он в Twitter.

26 сентября в Усть-Илимске Иркутской области 25-летний местный житель Руслан Зинин решил, что тюремное заключение для него лучше, чем война, и просто расстрелял военкома.



21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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