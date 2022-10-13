«Путину безразлично, кого убивать». Подоляк прокомментировал попадание российской ракеты в жилой дом в Белгороде 13 октября, 14:30 Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде (Фото:t.me/AFUStratCom)

Радик главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на попадание российской ракеты в жилой дом в Белгороде.

«Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в российском Белгороде», — написал он в Twitter.

По его словам, пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение.

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«Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, Путину не важно, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение», — написал он.

В четверг, 13 октября, в российском Белгороде обломки ракет С-300, которыми РФ пыталась обстрелять Харьков, упали на жилые дома. Губернатор Белгородской области уже успел обвинить в обстреле Украину.