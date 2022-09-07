Подоляк о покупке РФ снарядов у КНДР: Сперва — демилитаризация РФ, теперь — Северной Кореи, Украина делает вклад в глобальную безопасность

7 сентября, 09:17
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя покупку страной-агрессором Россией снарядов в КНДР, заявил, что сначала происходит демилитаризация РФ, а теперь — Северной Кореи.

По его словам, Украина вносит больший вклад в глобальную безопасность, чем все международные организации вместе взятые.

«Сначала — демилитаризация России. Теперь еще и демилитаризация Северной Кореи. Украина вносит больший вклад в глобальную безопасность, чем все международные организации вместе взятые», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1567390811725119488

По данным разведки США, Россия покупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» в Северной Корее, что может свидетельствовать как об ударе западных санкций по военно-промышленному комплексу РФ, так и о ее неспособности производить достаточное количество даже простейшего оружия для войны с Украиной.

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Оценки военных специалистов, с которыми пообщались журналисты NYT, однозначны: закупки вооружения у КНДР свидетельствуют о серьезных проблемах у российской армии.

https://www.youtube.com/watch?v=6eOFPiTHtqc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   КНДР Демилитаризация Михаил Подоляк Война России против Украины

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