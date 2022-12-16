Подоляк о планах РФ повторно наступать на Киев: Москва любит понты, но это невозможно имплементировать 16 декабря, 16:45 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

В пятницу, 16 декабря, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя планы России повторно наступать на Киев, заявил, что «Москва любит понты».

«Москва любит понты. Повторное наступление, взятие Киева, высадка на Марсе. Имперцы-коррупционеры любят радовать свое эго в золотых коридорах Кремля, отдавая приказы военным», — написал он в Twitter.

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Однако, по его словам, есть проблема, о которой российские генералы не скажут.

«Эти планы невозможно имплементировать. Украинцы не разрешат», - написал он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.