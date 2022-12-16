Подоляк о планах РФ повторно наступать на Киев: Москва любит понты, но это невозможно имплементировать

16 декабря, 16:45
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

В пятницу, 16 декабря, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя планы России повторно наступать на Киев, заявил, что «Москва любит понты».

«Москва любит понты. Повторное наступление, взятие Киева, высадка на Марсе. Имперцы-коррупционеры любят радовать свое эго в золотых коридорах Кремля, отдавая приказы военным», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1603750594367279105

Однако, по его словам, есть проблема, о которой российские генералы не скажут.

«Эти планы невозможно имплементировать. Украинцы не разрешат», - написал он.

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По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=0Gn5ZntgEes
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Михаил Подоляк Война России против Украины

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