Массированный обстрел Украины во время G20 — это унижение РФ всех лидеров, поддержавших идею «диалога» с агрессором — Подоляк 15 ноября, 17:40 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Во вторник, 15 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что массированный обстрел Украины во время G20 — это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею «диалога» с агрессором.

«Массированный обстрел украинских городов во время G20 — это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором», — написал он в Twitter.

Подоляк призвал запомнить, что РФ не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы.

Видео дня

«Любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются ракетой в жилом доме», — сказал он.



Во вторник, 15 ноября, в Украине объявлена масштабная тревога. Сообщается о взрывах Киева и работе ПВО в областях.

В Печерском районе столицы попадание, по предварительной информации, в три жилых дома. Погиб человек.

Российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях.

