Массированный обстрел Украины во время G20 — это унижение РФ всех лидеров, поддержавших идею «диалога» с агрессором — Подоляк

15 ноября, 17:40
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Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Во вторник, 15 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что массированный обстрел Украины во время G20 — это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею «диалога» с агрессором.

«Массированный обстрел украинских городов во время G20 — это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором», — написал он в Twitter.

Подоляк призвал запомнить, что РФ не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1592537518339424256

«Любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются ракетой в жилом доме», — сказал он.

Во вторник, 15 ноября, в Украине объявлена масштабная тревога. Сообщается о взрывах Киева и работе ПВО в областях.

В Печерском районе столицы попадание, по предварительной информации, в три жилых дома. Погиб человек.

Российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел G20 Михаил Подоляк Война России против Украины

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